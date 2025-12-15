Investigan la quema de 2 vehículos en Montferrer i Castellbò en apenas 24 horas

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para identificar y detener al autor de la quema de dos vehículos este fin de semana en Montferrer i Castellbò, en el Alt Urgell, según ha podido saber este periódico. Ambos incendios, que calcinaron un coche y una furgoneta tipo camper, se produjeron de madrugada, con apenas 24 horas de diferencia y en el mismo lugar, en la plaza de la Trobada, delante del ayuntamiento.

El primero de los casos se registró a las 3.57 horas de la madrugada del sábado. Ardió una coche que estaba delante de la fachada del consistorio, como informó este periódico ayer. Al lugar acudió una dotación de los Bomberos de la Generalitat que, a su llegada, comprobó que el fuego había consumido el coche. El segundo caso se produjo a las 4.07 horas de ayer, cuando ardió una furgoneta camper en la misma plaza y a escasos metros del anterior incendio. Ambos hechos, por la manera y las coincidencia del lugar y la hora en la que se produjeron, levantaron las sospechas de los Mossos d’Esquadra, que han abierto una investigación. Creen que ambos han sido intencionados, según confirmó ayer un portavoz de la policía catalana. Ambos vehículos fueron inspeccionados y precintados. En el caso de identificar y arrestar al autor, presumiblemente será imputado por los delitos de incendio y daños.

El alcalde de Montferrer i Castellbò, Albert Marquet, condenó los hechos ocurridos y explicó que “por suerte” no se ha tenido que lamentar daños personales ni desperfectos en el mobiliario urbano. El primer edil dijo que en la zona no hay cámaras de videovigilancia e insistió en que la investigación “está en manos de los Mossos d’Esquadra”.

Casos previos recientes

Fuentes solventes explicaron a este periódico que en el último mes y medio se han registrado otros tres incendios de madrugada en el municipio. Dos fueron dos vehículos en una zona próxima a la plaza de la Trobada y el otro fue un contenedor que también quedó calcinado de madrugada en la misma zona. El primero de ellos se barajó que pudiera tratarse de una disputa entre dos vecinos. No se descarta que tengan relación.