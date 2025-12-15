La feria De Prop, un referente tras 12 años

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Preixana cerró ayer la 12 edición de la feria gastronómica De Prop con satisfacción. El alcalde, Jaume Pané, hizo una valoración positiva: “Estamos muy contentos por la participación de unos 25 expositores, a quienes agradecemos sinceramente su confianza, ya que sin ellos —que son el verdadero corazón de la feria— nada sería posible”. Pané destacó que “muchos repiten año tras año, pero también hemos contado con nuevas incorporaciones que aportan frescura e innovación, en este sentido nos hace especial ilusión la presencia del nuevo servicio de catering local Cal Treixiner, una empresa del municipio que se estrena en el certamen y que representa el espíritu de proximidad que tanto valoramos”. A su lado, añadió: “Otros nuevos productores de la comarca han contribuido a reforzar esta identidad basada en el entorno y el producto de kilómetro cero”.

En esta edición, la feria De Prop apostó por la cultura y según Pané, “la buena respuesta nos anima a seguir para consolidar este formato que combina nuestra esencia: productos alimentarios de proximidad, con deporte y cultura”. Ayer se celebró la sexta edición de la cursa y caminata Entre Cabanes con 400 participantes, de hecho cerraron inscripciones el lunes. También hubo un espectáculo musical para el público familiara cargo de Lali BeGood, showcooking con Cal Treixiner, vermut musical con Inuits y comida a cargo de Sopa de Pedres.