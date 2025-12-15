Planificación de centros escolares ante el crecimiento demográfico

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La consellera de Educación, Esther Niubó, visitó Tàrrega el pasado jueves para trabajar en la planificación de plazas y equipamientos con el fin de dar respuesta al aumento demográfico que registra el municipio, teniendo en cuenta que en los últimos diez años la población se ha incrementado un 16,4%. Tras una reunión de trabajo en el ayuntamiento con la alcaldesa, Alba Pijuan, y la concejala de Educación, Alba Castellana, visitaron las aulas de la escuela Àngel Guimerà, donde la consellera pudo conversar con el equipo docente y observar el funcionamiento del día a día en el centro.