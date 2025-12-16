El ‘no’ a la modernización del Urgell suma unas 10.000 hectáreas más

Las colectividades de Miralcamp e Ivars d’Urgell, que suman unas 10.000 hectáreas, se sumaron ayer al no a la modernización del Canal d’Urgell tras registrar 1.672 votos contrarios entre ambas (de los 2.002 que hubo en total). En la primera, la número 13, se contabilizaron 887 (80,7%) votos negativos y 205 (18,67%) a favor. En blanco hubo 4 y nulos 2. El total fue de 1.098. La jornada se celebró en la sala de actos del ayuntamiento de Miralcamp y desde primer momento se registraron colas de personas que llegaban hasta la calle. En la número 4 de Ivars, el no se impuso con 785 (86,8%) votos mientras que el sí consiguió 114 (12,61%). Hubo 5 en blanco y 904 en total. Todas las demarcaciones fueron contrarias al proyecto menos la del Estany, donde ganó el sí, con pocos votos a comptabilizar.

Por su parte, el presidente del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, y la junta de gobierno, refutaron críticas tras las últimas votaciones. Contra lo que se ha venido diciendo en las últimas semanas, remarcaron que la modernización “no es un capricho político, sino una necesidad ya que el riego a manta no se puede mantener en previsión de futuras sequías”. Aseguran que “no se ha cocinado el proyecto a espaldas de los regantes”, porque desde 2021 se han hecho 130 reuniones informativas, asambleas y sesiones técnicas. Remarcaron que ni el presidente ni la junta trabajan por intereses particulares, “ya que todos somos regantes” y “el presidente solo vota en caso de empate”. También destacaron que el precio conseguido es inferior a otras modernizaciones y que se han solicitado al Govern más ayudas. Inciden en que no habrá fusión con el Segarra-Garrigues, ni trasvases a Barcelona.

Unas 22.000 hectáreas pendientes de votar hasta el jueves

Castellnou de Seana y Torregrossa acogen hoy la asamblea para decidir el voto de la modernización de las colectividades 7 y 14 respectivamente. Mañana están previstas tres votaciones. En Bellpuig, la Sala Gran de la Llotja acogerá la de la colectividad número 8; el Centre Cívic de Golmés será el escenario de la votación la colectividad número 9, mientras que el polideportivo de Miralcamp reunirá a los de la 10. El cierre llegará finalmente el jueves en Bellcaire, con la número 3.