Junts Impulsem aprobará las cuentas de la Diputación para 2026

Junts Impulsem votará a favor de los presupuestos de 2026 de la Diputación en el pleno del jueves. Así lo ha acordado el grupo más numeroso del organismo, con 10 de los 25 diputados, tras las negociaciones mantenidas con éxito con el equipo de gobierno formado por ERC, PSC, UA y Pacte Local. El jefe de la oposición, Jaume Ars, valoró positivamente el acuerdo “ya que haremos llegar más recursos a ayuntamientos y consells”. Indicó que en ejercicios anteriores la institución ejecutó un porcentaje muy bajo de las cuentas “algo que no podemos permitir. Por responsabilidad nos implicamos en una mejor eficiencia en su aplicación”. Destacó el acuerdo en lo referido a externalizar los servicios de atención a la salud pública para que los consistorios tengan más recursos, partidas para mejorar los servicios de asistencia técnica (SAT) a los pueblos, la retirada de amianto y una mejor gestión de la ley de Bienestar Animal. Por su parte, el PP votará en contra dado el escaso grado de ejecución del presupuesto de este año.