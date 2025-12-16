Obras para mejorar la comunicación entre Adrall y el Pla de Sant Tirs

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El departamento de Territorio ha iniciado las obras para construir una acera en el puente de la C-14 sobre el río Segre en Adrall, en el municipio de Ribera d’Urgellet. Esta actuación mejorará la movilidad y la seguridad vial de los vecinos de la zona.

Los trabajos, con un coste de 842.000 euros, consisten en la construcción de una acera para peatones, adosada al puente, y la instalación de nuevas protecciones en los laterales de la estructura. La obra, que empezó hace apenas unas semanas, tiene un plazo de ejecución de cinco meses. La nueva infraestructura tendrá una longitud de 150 metros y una amplitud de dos metros y se está construyendo en el margen derecho de la carretera.

Los vecinos de Adrall y del Pla de Sant Tirs verán cumplida así una larga reivindicación y podrán ir a pie de un núcleo al otro. La comunicación queda ahora interrumpida por el río Segre y la salva un puente en la carretera C-14, de vía muy estrecha, que registra un volumen muy importante de tráfico y sobre el que ahora solo está permitido el paso de vehículos. La alcaldesa, Josefina Lladós, considera que la actuación supone “mejorar la conexión del municipio, que ahora queda incomunicado para los peatones por el transcurso del río”.