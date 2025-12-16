SEGRE

MOSSOS

Siete menores entre los nueve detenidos por peleas tumultuarias en Mollerussa con un bate de béisbol y una navaja

El 11 y el 12 de noviembre en la estación de trenes. Arrestados en la capital del Pla, Tàrrega y Cervera, uno llevaba un bate de aluminio y otro una navaja

Frame de una de las dos peleas que se registraron en la estación de trenes.

Frame de una de las dos peleas que se registraron en la estación de trenes.

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra han detenido a nueve jóvenes, siete de ellos menores y los otros dos de 18 y 20 años, por su supuesta implicación en dos peleas tumultuarias que se produjeron en Mollerussa los días 11 y 12 de diciembre. Las pelas tuvieron lugar en el andén y en el exterior de la estación de trenes.

A raíz de las algaradas, los Mossos abrieron una investigación y, paralelamente, montaron un dispositivo para prevenir nuevos altercados en la zona. 

Los investigadores identificaron a 28 personas que estaban relacionadas con la pelea, así como su grado de implicación. Finalmente, entre el 4 y el 11 de diciembre tuvo lugar una segunda fase que consistió en la detención en la capital del Pla, Tàrrega y Cervera de los nueve jóvenes que estarían directamente implicados en ellas, siete de ellos menores. 

Entre los detenidos se pudo identificar a los que exhibieron un bate de béisbol de aluminio y una navaja, que fue posteriormente localizada en el patio de una vivienda cercana. Todo apunta a que las reyertas se produjeron por un conflicto entre dos de los menores, de Mollerussa y Tàrrega. 

Los nueve detenidos quedaron en libertad el mismo día de su detención tras declarar en comisaría con la obligatoriedad de presentarse ante el juzgado de Lleida que instruye el caso y la Fiscalía de Menores.

En el marco de esta investigación también se detuvo los días 11 y 15 de noviembre a dos jóvenes, de 18 y 21 años, por sustraer un bolso y una mochila aprovechando el desconcierto que se creó durante las peleas. Fueron imputados por sendos delitos de hurto.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking