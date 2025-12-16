Siete menores entre los nueve detenidos por peleas tumultuarias en Mollerussa con un bate de béisbol y una navaja

Frame de una de las dos peleas que se registraron en la estación de trenes.

Los Mossos d’Esquadra han detenido a nueve jóvenes, siete de ellos menores y los otros dos de 18 y 20 años, por su supuesta implicación en dos peleas tumultuarias que se produjeron en Mollerussa los días 11 y 12 de diciembre. Las pelas tuvieron lugar en el andén y en el exterior de la estación de trenes.

A raíz de las algaradas, los Mossos abrieron una investigación y, paralelamente, montaron un dispositivo para prevenir nuevos altercados en la zona.

Los investigadores identificaron a 28 personas que estaban relacionadas con la pelea, así como su grado de implicación. Finalmente, entre el 4 y el 11 de diciembre tuvo lugar una segunda fase que consistió en la detención en la capital del Pla, Tàrrega y Cervera de los nueve jóvenes que estarían directamente implicados en ellas, siete de ellos menores.

Entre los detenidos se pudo identificar a los que exhibieron un bate de béisbol de aluminio y una navaja, que fue posteriormente localizada en el patio de una vivienda cercana. Todo apunta a que las reyertas se produjeron por un conflicto entre dos de los menores, de Mollerussa y Tàrrega.

Los nueve detenidos quedaron en libertad el mismo día de su detención tras declarar en comisaría con la obligatoriedad de presentarse ante el juzgado de Lleida que instruye el caso y la Fiscalía de Menores.

En el marco de esta investigación también se detuvo los días 11 y 15 de noviembre a dos jóvenes, de 18 y 21 años, por sustraer un bolso y una mochila aprovechando el desconcierto que se creó durante las peleas. Fueron imputados por sendos delitos de hurto.