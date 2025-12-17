SEGRE

Accidente con tres vehículos en Bellpuig

El choque se ha producido a primera hora de la mañana en la N-II con tres personas ilesas

Uno de los vehículos implicados en el accidente en Bellpuig.Laia Pedrós

Lluís Serrano
Tres vehículos han chocado por alcance este miércoles por la mañana en la N-II en Bellpuig. La colisión se ha producido hacia las ocho y cuarto a la altura del punto kilométrico 495,1 y se han visto implicados dos furgonetas y un turismo, según el Servicio Catalán de Tráfico. El siniestro se ha saldado con tres personas ilesas, aunque una de ellas había quedado atrapada mecánicamente en el vehículo y ha sido liberada por los Bombers.

La colisión se ha producido por persecución a la altura del punto kilométrico 465 de l'N-II.Laia Pedrós

