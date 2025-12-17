SEGRE

Hasta 1.600 menús en la Mostra de Les Garrigues

Seis restaurantes. Han participado Café Terrall Restaurant, Hostal Benet, Masia Les Garrigues, El 9 Syrah de Les Borges, El Sindicat de Tarrés, Les Cuines de la Llena de La Pobla de Cérvoles. - C. C. G.

La 31 edición de la Muestra Gastronómica de Les Garrigues, celebrada del 1 de noviembre al 14 de diciembre, ha cerrado con más de 1.500 menús servidos, una cifra que supera de la del año pasado, pese a contar con la participación de dos restaurantes menos respecto a la edición anterior. Ante la alta demanda, algunos establecimientos han decidido alargar la oferta de los menús unas semanas más, lo que permitirá alcanzar los 1.600 menús. El restaurante Sindicat de Tarrés acogió el acto de clausura de la muestra en la que han participado seis restaurantes que han elaborado menús exclusivos con productos de proximidad, destacando el aceite de oliva virgen como elemento central.

