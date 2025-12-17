La Diputación reducirá el tiempo para tramitar ayudas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Diputación trabaja para incorporar este mandato, que finaliza en mayo de 2027, la figura del gestor de expedientes para intentar reducir los tiempos de tramitación a tres o cuatro meses. Así lo explicaron ayer el presidente, Joan Talarn (ERC), y el vicepresidente primero, Agustí Jiménez (PSC), en el tradicional encuentro con los medios de comunicación antes de Navidad. Reconocieron que los tiempos burocráticos actuales son farragosos, aunque no concretaron su duración, y reiteraron que uno de los propósitos del equipo de gobierno es la simplificación administrativa. El gestor de expedientes debe gestionar el recorrido de trámites tales como ayudas, subvenciones o proyectos de obras. Esta figura no solo está pensada para la corporación provincial, sino también para ayudar a los ayuntamientos a agilizar la administración local. Por otro lado, Talarn incidió en el esfuerzo que se ha hecho en la estabilización del personal y dijo que la tasa de interinidad de la plantilla se ha recortado del 40% al inicio del mandato hasta el 10% actual: “Somos una de las instituciones con menos interinos”, indicó. Añadió que este viernes 19 se incorporan 64 trabajadores a la plantilla. También celebró el anuncio de Junts de que aprobará los presupuestos del equipo de gobierno (ERC, PSC, UA y APL) en el pleno de mañana. El PP confirmó que votará en contra por el bajo índice de ejecución presupuestaria.