Directo a la prisión tras aceptar 18 años por abusos sexuales a sus 2 hijas y 5 niñas en Aran

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida

Muy pocas veces, por no decir casi nunca, se ve a un acusado por un delito penal que se encuentra en libertad con cargos que sea juzgado y ese mismo día, al cabo de unos minutos, empiece a cumplir la pena de prisión. Esto es lo que ocurrió ayer en la Audiencia de Lleida después de que J.A.R.C. aceptara 18 años de prisión por abusar sexualmente de siete menores de edad, entre ellas sus dos hijas y una sobrina, en la Val d’Aran. De hecho, el acusado llevaba una bolsa de deporte y, cuando finalizó la vista oral por conformidad, fue custodiado por los Mossos d’Esquadra a una de las celdas del Canyeret, y poco después trasladado al Centre Penitenciari Ponent. Su letrada pidió que ingresara en la cárcel Quatre Camins de la Roca del Vallès, porque en Barcelona residen su pareja y él hasta ayer. En Vielha había regentado una bolera.

Además, se da la circunstancia de que el condenado, de 42 años, ya fue juzgado el 24 de septiembre por presuntos abusos a una menor, amiga de sus hijas, pero la Audiencia de Lleida le ha absuelto recientemente por falta de pruebas. Ese día, las dos hijas ya explicaron que habían denunciado a su padre.

Los abusos sexuales se cometieron entre los años 2011 y 2020. El más grave fue con su hija menor, a la que hizo fotografías sexuales, por lo que también fue penado por corrupción de menores. Le impusieron ocho años. Por su otra hija, se ha fijado una condena de cuatro años. De las otras cinco víctimas, una de ellas una sobrina, tres tenían menos de 16 años en el momento de los hechos y, las otras dos, entre 16 y 17 años. Respecto a tres, fue condenado a dos años por cada una de ellas y por la otras dos, se acordaron multas. Fue condenado por diez delitos a 18 años de prisión —la Fiscalía inicialmente solicitaba 38—, a ocho de libertad vigilada, a multas que suman 9.000 euros e indemnizará a las víctimas con un total de 43.000 euros.