El edificio de entidades, listo

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La empresa encargada de la rehabilitación y reforma del edificio de La Creu hizo entrega este lunes de las llaves al ayuntamiento de Corbins. Esta actuación ha supuesto una inversión que ronda los 642.000 euros. “Estamos pendientes de que Endesa nos entregue un nuevo contador, ya que tendremos que instalar un ascensor y será preciso contratar más potencia”, explicó el alcalde, Jordi Verdú.

Se trata de un edificio histórico de 1929 que acogió el antiguo ayuntamiento y la casa del alguacil y que ahora estará destinado a entidades y asociaciones”, explicó Verdú. El ayuntamiento invertirá 5.000 euros más en mobiliario para dejar listas las dependencias a primeros del próximo año. Las actuaciones han permitido suprimir barreras arquitectónicas, ampliar espacios e instalar un ascensor, todavía pendiente, además de arreglar goteras y humedades. La intervención ha sido financiada con fondos Next Generation de la UE.

Tiene tres pisos y ya había albergado a entidades sociales, como el Casal de Joves, la Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), los regantes, el club de fútbol sala, el archivo y el museo. No obstante, ha sido precisa la unificación de dependencias para “dar cabida a más entidades”, explicó Verdú.

El edificio también contará con salas polivalentes para actos diversos y se dedicará un espacio “a exponer las piezas halladas en el yacimiento romano que el consistorio tiene en custodia para mostrarlas al público”, añadió.

El ayuntamiento adjudicó la reforma del edificio en enero de 2024. Una de las actuaciones más importantes ha sido la remodelación y refuerzo del tejado para suprimir goteras y humedades y asegurar la estructura de la construcción.

Presupuesto

Por otra parte, el ayuntamiento de Corbins debate hoy el presupuesto de 2026 que ronda los 2 millones de euros y contempla mejoras en las conducciones de agua de una parte del municipio. La intervención asciende a 331.225 euros para la que se cuenta con una subvención de 252.413 y el resto lo aportará el consistorio. La intención es mejorar el rendimiento de las conducciones que han quedado obsoletas debido a que su diámetro ha quedado reducido en un tramo de unos 2 kilómetros. Además, en algunos puntos se registran continuos reventones y averías, indicó Verdú. El primer edil señaló que el fibrocemento se retiró de la red de agua en los años 2012 y 2013 con ayudas del Plan Único de Obras y Servicios (PUOS) para mejorar infraestructuras dentro de los centros históricos.

Energías alternativas

Más de 200.000 euros para reformar el consultorio médico

Dentro de las inversiones para el próximo año también está prevista la reforma del consultorio médico, una actuación incluida dentro del Plan de Inversiones de Salud de la Diputación. La reforma asciende a 205.552 euros y no cuenta con ayudas de la conselleria de Salud pese a que, según el alcalde, es un servicio muy importante para la población. Además, se mejorará el cuadro de luces del municipio ya que el pueblo padece continuos cortes de luz en las viviendas por lo que se harán mejoras, lo que asciende a unos 10.000 euros. Verdú destacó que han tramitado quejas reiteradas a la compañía eléctrica.

El endeudamiento se sitúa en el 74 % de los ingresos corrientes

El ayuntamiento registra un endeudamiento del 74% sobre los ingresos corrientes, lo que, con el nuevo presupuesto, entre pagos y amortizaciones, está previsto que se reduzca a un 60% ya que se amortizarán al menos 200.000 euros y 32.000 de intereses, explicó el alcalde. Verdú puntualizó que en 2012 la situación en la que se encontraba el consistorio era muy complicada, ya que se estaba a un 370% de endeudamiento, unos 4 millones, concretó. “En estos 14 años lo hemos reducido un 300% y nos colocaremos en cifras de un millón de euros aproximadamente”. Solventar la deuda no ha afectado a la ejecución de mejoras en el pueblo en los últimos años, explicó Verdú, así como tampoco se ha reducido la capacidad de mejorar servicios y prestaciones destinadas a los vecinos.

El presupuesto de 2026 también se prevé la instalación de dos cargadores eléctricos para vehículos y bicicletas facilitados por la institución provincial, remarcó el alcalde. Otros puntos del presupuesto se centran en urbanizar la calle Pirineus con la colaboración de los vecinos y se cuenta con una inversión de 3.500 euros para el mobiliario de fiestas y actuaciones.