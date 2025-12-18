El subdelegado Crespín visita las instalaciones de la premiada Olis Pons

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, visitó ayer Olis Pons en L’Albagés, donde felicitó a todo el equipo por “el esfuerzo y la búsqueda constante por producir aceites de excelencia y alta calidad reconocidos tanto en el ámbito nacional como internacional”. La empresa aceitera recibió el sábado, en Les Borges, el máximo galardón en la segunda edición de los Premios Nacionales a los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra de Catalunya.