Los vecinos decidirán si se derriba o se mantiene el antiguo centro de salud

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El nuevo Centro de Asistencia Primaria (CAP) de Almenar abrirá sus puertas en primavera, seguramente entre marzo y abril, ya que las obras estarán acabadas en febrero, según explicó la alcaldesa, Teresa Malla. “Una vez que quede listo el edificio, el traslado se hará en pocos días”. Sobre la función que se dará al antiguo equipamiento que quede en desuso se han planteado dos posibilidades: reutilizarlo como sede de asociaciones y entidades, ya que la estructura es segura, o bien derribarlo y habilitar una zona verde ajardinada al lado del antiguo edificio de las escuelas, indicó Malla. Dicho equipamiento precisa de una reforma profunda del sistema de alcantarillado, deficiente en esta zona de la localidad. La alcaldesa remarcó que serán los vecinos los que elijan entre una u otra opción. “Es cierto que los técnicos consultados aconsejan tirarlo y hacer una nueva infraestructura”, incidió.

Las obras se iniciaron en septiembre de 2024, tras casi ocho años de espera. Se ubicará en un solar entre las calles Horta y Pompeu Fabra, al lado de la N-230 para facilitar el acceso de las ambulancias y costará más de 3,3 millones de euros. Pasará de dos médicos de familia actuales a contar con cuatro cuando entre en servicio, según las previsiones de la conselleria de Salud. El local donde se encuentra ahora el centro médico presenta numerosas deficiencias y falta de espacio. El consistorio trabaja en mejorar los accesos. El futuro CAP construido por Salud pasará de los dos médicos de familia actuales a cuatro cuando entre en servicio a primeros del próximo año. Toda la plantilla del ambulatorio se desplazará a las nuevas instalaciones.