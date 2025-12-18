Obras para abastecer a Tarragona

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La conselleria de Agricultura ha encargado a la empresa Tragsa la construcción de la tubería de conexión desde el Garrigues Sud para dar agua de riego y de boca a pueblos de Tarragona, en concreto a La Palma, Margalef, La Bisbal de Falset, La Figuera, La Vilella Baixa y Cabacés, en las comarcas del Priorat y Ribera d’Ebre, algo que ya se hizo durante la sequía de 2023 y 2024, ya que el pantano de Margalef se quedó sin reservas. Desde el Garrigues Sud se regaron las 1.400 hectáreas de Margalef, La Bisbal y La Palma, una colaboración que no restó caudal al riego de Les Garrigues. En esa ocasión se utilizó una conducción de emergencia que ahora se convertirá en permanente y que costará más de 2,2 millones de euros, según explicó el presidente de los regantes, Xavier Pelegrí.

El plazo de ejecución es de 13 meses y se pondrá en servicio cuando sea necesario en caso de que el embalse del río Montsant, en Tarragona y también en la cuenca del Ebro, se quede sin recursos. No obstante, para poner en marcha la nueva tubería será preciso firmar un acuerdo con la comunidad de regantes “en el que se está avanzando, pero no hay nada cerrado”, especificó Pelegrí. “Hay un acuerdo verbal de colaboración, pero la rúbrica está pendiente de algunas contraprestaciones”. En concreto, “está sujeto a un aumento de la capacidad de bombeo desde el río Ebro” que abastece al Garrigues Sud, puntualizó. Técnicos de la comunidad especificaron que en la actualidad hay dos bombas en la captación “pero sería necesaria una tercera, ya que con estas dos se captan 12 hectómetros cúbicos al año, lo que sería insuficiente en caso de tener que aumentar el consumo de boca y de riego” por un largo periodo, indicaron. La nueva tubería duplicará la capacidad de transporte de caudal y su puesta en funcionamiento debe estar sujeta a una autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro, tal como se hizo en la derivación de agua hace dos años.

Más superfice regable y nuevas plantas solares

El Garrigues Sud ya ha puesto en marcha el proceso para pedir a la CHE más dotación de caudal para ampliar su superficie regable y garantizar agua de boca y riego a pueblos de Tarragona. El objetivo es que se incluya en el Plan Hidrológico del Ebro de 2027. En la actualidad tiene una extensión de 9.400 ha repartidas entre Flix (en Tarragona, donde está la captación), Bovera, Bellaguarda, La Granadella, Els Torms y Juncosa y su dotación es de 1.300 metros cúbicos por ha y año. “Queremos llegar a 2.000 m3 y aumentar el área regable con otras 3.000 ha más”. La comunidad ya ha puesto en marcha tres plantas solares para alimentar los bombeos de agua hacia las balsas. Han costado más de 2 millones de euros y están ubicadas en Flix, Bovera y Bellaguarda.