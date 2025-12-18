SEGRE

Relojes de protección con teleasistencia para personas de la tercera edad

La iniciativa se presentó el pasado martes en La Unió. - A.A.

El ayuntamiento de Alpicat impulsa un nuevo servicio de teleasistencia avanzada consistente en un reloj de protección al que tendrán acceso las personas de 70 o más años que así lo soliciten, dentro del proyecto Lázarus. La iniciativa se presentó el martes en la sala de La Unió y se enmarca dentro de la política del equipo de gobierno de facilitar herramientas que mejoren la seguridad y el bienestar de las personas mayores. Este nuevo servicio de teleasistencia avanzada ofrece una solución tecnológica que garantiza una respuesta inmediata en caso de riesgo para personas de la tercera edad y con necesidades especiales. Consiste en un reloj de protección, basado en un modelo de colaboración familiar, que funciona de forma autónoma con una tarjeta propia de voz y datos, permitiendo protección las 24 horas, desde cualquier lugar, y conectando directamente con los familiares a través de una aplicación. El servicio cuenta con botón de alerta por comunicación inmediata con las personas de referencia; sensores de seguridad para detectar cambios en la rutina y evitar riesgos; detección automática de caídas con aviso inmediato a los familiares, cuidadores y servicios de emergencia; y sistema de localización en tiempo real para garantizar una respuesta rápida.

