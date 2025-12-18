Relojes de protección con teleasistencia para personas de la tercera edad
El ayuntamiento de Alpicat impulsa un nuevo servicio de teleasistencia avanzada consistente en un reloj de protección al que tendrán acceso las personas de 70 o más años que así lo soliciten, dentro del proyecto Lázarus. La iniciativa se presentó el martes en la sala de La Unió y se enmarca dentro de la política del equipo de gobierno de facilitar herramientas que mejoren la seguridad y el bienestar de las personas mayores. Este nuevo servicio de teleasistencia avanzada ofrece una solución tecnológica que garantiza una respuesta inmediata en caso de riesgo para personas de la tercera edad y con necesidades especiales. Consiste en un reloj de protección, basado en un modelo de colaboración familiar, que funciona de forma autónoma con una tarjeta propia de voz y datos, permitiendo protección las 24 horas, desde cualquier lugar, y conectando directamente con los familiares a través de una aplicación. El servicio cuenta con botón de alerta por comunicación inmediata con las personas de referencia; sensores de seguridad para detectar cambios en la rutina y evitar riesgos; detección automática de caídas con aviso inmediato a los familiares, cuidadores y servicios de emergencia; y sistema de localización en tiempo real para garantizar una respuesta rápida.