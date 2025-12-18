Una empresa baraja criar larvas de insectos en un pueblo de Lleida como base para alimentación animal

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una empresa del sector biotecnológico baraja instalarse en Seròs. Se trata de Dapibus, dedicada a criar larvas de insectos para usarlas como materia prima para alimentación animal. Esta firma catalana, fundada en 2021 y que actualmente desarrolla su actividad en la localidad barcelonesa de Arbrera, ha captado el interés del Consorci del Segrià Sud, que engloba a una docena de municipios del sur de la comarca. La entidad mantiene contactos conella y tratará de facilitar su implantación en la zona.

Dapibus alimenta larvas de la mosca conocida como soldado negra para obtener de ellas proteína y grasa de origen animal. En el proceso obtiene también material para la elaboración de fertilizantes orgánicos. El CEO de Dapibus, Àlex Segura, indicó que su empresa busca “convertir residuos orgánicos en productos de alto valor añadido para la industria agroalimentaria”.

El presidente del consorcio y alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, destacó que la empresa encontraría en Seròs y su entorno tanto residuos orgánicos para la alimentación de las larvas como granjas a las que vender el producto final para alimentación animal. Añadió que podría optar a ayudas para empresas del fondo nuclear de la Generalitat. “Se convertirá en un motor de innovación que contribuirá al progreso económico y social de la zona”, valoró. Por su parte, el alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, apuntó que “no es el proyecto de un solo pueblo, sino que se trabaja para el conjunto del territorio”.

El Consorci del Segrià Sud agrupa a los municipios de Alcanó, Almatret, Aspa, La Granja d’Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer, Torrebesses y Torres de Segre.