Aval al presupuesto más alto de Guixers, de más de un millón de euros

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Guixers ha dado luz verde al presupuesto más elevado de su historia superando por primera vez el millón de euros. De esta cuantía total, una parte significativa, 600.000 euros, se destinará a inversiones. Así, cerca de medio millón se destinará a la mejora de los caminos, calles y el sistema de alumbrado público. La financiación de estas mejoras proviene en gran medida de ayudas y subvenciones públicas.

La inversión más destacada se centra en la mejora del pavimento y el nuevo asfaltado de vías y calles. Se trata de el Pla de Becies, la Roca Foradada, Emprius, Codó y Sant Lleïr de Casabella. Una gran parte de la subvención para hacer estas actuaciones procede del PUOSC. Adicionalmente, se invertirán 165.000 euros en la construcción de aceras en Vilamantells con una ayuda de Trànsit. En el Pla de Becies se instalará una nueva red de alumbrado público. Se destinarán 80.000 euros a la instalación de telecontadores de agua y un sistema informático para la lectura de consumo y más de 40.000 a comprar cubos y la habilitación del control de acceso para el nuevo sistema de recogida de residuos en la Vall de Lord, así como para la recogida rural del Solsonès. Esta acción cuenta con ayudas de la Diputación.