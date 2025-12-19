TRÁFICO
Dos heridos al salirse de la vía una ambulancia en Vilanova de la Barca
Los dos ocupantes de una ambulancia de transporte no urgente resultaron heridos, uno de carácter grave y otro con lesiones leves, ayer por la mañana en una salida de vía en la C-13 en Vilanova de la Barca. El siniestro se produjo cuando pasaban pocos minutos de las seis y media de la mañana en una rotonda a la altura del punto kilométrico 13,9 cuando, por causas que se investigan, el vehículo se salió de la vía y chocó contra la rotonda.