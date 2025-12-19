Dos heridos al salirse de la vía una ambulancia en Vilanova de la Barca

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los dos ocupantes de una ambulancia de transporte no urgente resultaron heridos, uno de carácter grave y otro con lesiones leves, ayer por la mañana en una salida de vía en la C-13 en Vilanova de la Barca. El siniestro se produjo cuando pasaban pocos minutos de las seis y media de la mañana en una rotonda a la altura del punto kilométrico 13,9 cuando, por causas que se investigan, el vehículo se salió de la vía y chocó contra la rotonda.