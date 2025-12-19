El museo ya tiene a punto el almacén

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento ha finalizado la primera fase de construcción del nuevo Museu de Guissona, centrada en la planta subterránea del edificio. Con una superficie de 791 m2, se destina a usos de reserva y almacén de materiales arqueológicos. El proyecto, ejecutado por la empresa Cozubic, ha permitido “crear diferentes espacios según la naturaleza y la tipología de los materiales, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de conservación preventiva”, según explicó el director del Museu, David Castellana, que subrayó que esta nueva infraestructura “permitirá trabajar mucho mejor y cumplir con mayor rigor la función patrimonial del equipamiento”. Según Castellana, la reserva “es amplia y pensada para el largo plazo”. En este sentido, apuntó que “el yacimiento de Iesso sigue siendo un espacio activo que genera materiales arqueológicos de forma continuada”. La primera fase y la redacción de la segunda han costado 2,9 millones (IVA incluido), con ayudas de la Generalitat, la Diputación y fondos propios. Precisamente, el pasado domingo se ofreció una jornada de puertas abiertas a la nueva reserva.

Por su parte, el alcalde, Jaume Ars, explicó que la segunda fase incluye la construcción de la zona pública con una recepción, sala de exposiciones temporales, salas didácticas, sala de audiovisual, área de investigación y administración. Esta fase, que está previsto que salga a licitación a principios del 2026, tiene un presupuesto de 2,7 millones (incluyendo el mobiliario de las fases 1 y 2 y la redacción del proyecto ejecutivo de la fase 3). Las obras podrían empezar en verano. La fase 3, prevista para 2028, contempla la sala de exposiciones permanente.

Un centro de referencia en el ámbito de la arqueología

El Museu de Guissona trabaja para convertirse en un centro de referencia en arqueología, vinculado a la antigua ciudad romana de Iesso y su territorio. “Queremos construir un discurso conjunto con otros enclaves de la zona, como la villa romana de Tarroja, cuyas piezas —conservadas en Solsona-, está previsto que acaben integrándose aquí”, señaló Castellana. Iesso fue una ciudad con una gran área de influencia, que se articulaba en torno al núcleo urbano. “Es lógico que sea aquí donde se explique la dimensión de estas las villas romanas”, añadió.