Lleida, Torrelameu, la Pobla, la Seu y Solsona recibirán 44 millones de euros del Pla de Barris para mejora urbana

ecosistema creatiu al Mercat de Santa Teresa

projecte del Centre d'Interpretació de les Termes Romanes de Lleida

recuperació i adequació del Parc de la Cuirassa –antic Call jueu–

eixos de vianants accessibles als sectors de la plaça del Dipòsit, Mercat del Pla i carrer la Palma

ajuts per a adequació d'habitatges per a persones amb mobilitat reduïda

ajuts per a la millora de l'eficiència al parc d'habitatges del Centre Històric

renovació de xarxes de serveis i paviments al carrer Cavallers

creació de la comunitat energètica del Centre Històric

maximització d'espais d'ombreig

renaturalització de l'espai de l'antiga porta de Sant Martí i el Parc de Santa Cecília

pacificació de la mobilitat

renaturalització de la part baixa del Turó de la Seu Vella i millora dels accessos

renaturalització de l'entorn del Museu d'Art la Panera

hort comunitari al Mercat de Santa Teresa

nous punts del sistema de videovigilància als carrers del Centre Històric

campanya 'Estima el Centre Històric'

Santa Cecília: esport i salut al Centre Històric

Escola de formació en llengua catalana

Obert del Centre Històric, programa educatiu, cultural i comunitari

Casa Tecnològica Viver 4.0

Ajuts a la dinamització econòmica

Inserció laboral de persones no regularitzades

Escola d'Oportunitats. Formació en hostaleria per a la inclusió laboral

Pobla de Segur

donde

Seu

corazón

Pla

arraigo

LleidaEl Centro Histórico de Lleida es una de las áreas de la ciudad donde convergen varios factores que afectan negativamente a la calidad urbana y la calidad de vida de la población que reside en él, como el envejecimiento del parque edificado, con las problemáticas vinculadas a las deficientes condiciones de habitabilidad, de eficiencia energética y de accesibilidad, hecho que deriva en una gran cantidad de viviendas vacías. En el ámbito social hay una elevada concentración de población extranjera con dificultades de aprendizaje y con riesgo de exclusión social.En consecuencia, el objetivo principal del Programa es la rehabilitación del parque edificado privado para mejorar las condiciones de habitabilidad, de accesibilidad y de eficiencia energética. También se prevé la recuperación de edificios calificados de equipamientos actualmente en desuso o en uso parcial, a fin de que acojan nuevas actividades, usos o servicios, y sean un polo de atracción de nuevas oportunidades para los vecinos del barrio. Igualmente pretende obtener una infraestructura verde que dé respuesta a las necesidades del barrio y permita recuperar espacios actualmente en desuso como espacios de ocio para los vecinos, y de áreas de sombreado interconectadas entre ellas favoreciendo la biodiversidad. Las actuaciones sociocomunitarias se basan en los campos de apoyo social, promoción de la cultura y de la lengua, de equidad de género y de las oportunidades formativas y laborales, para favorecer la creación de nuevas alternativas y evitar las situaciones de exclusión o de segregación.​Algunas de las actuaciones previstas por el ayuntamiento de Lleida para su plan en el centro histórico:El proyecto se dirige a todo el municipio,se detectan problemáticas como el elevado índice de envejecimiento y de la tasa de inmigración, baja población activa, polígono industrial pendiente de reparcelación y reurbanización, parco de viviendas antiguo, falta de equipamientos públicos, falta de gestión forestal y temperaturas extremas, tanto en invierno con temperaturas bajo cero como en verano por encima de los 40 grados.Para revertir esta situación, el plande barrios incluye actuaciones como: mejora urbana y accesibilidad en el polígono industrial; ayudas a particulares para la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad en edificios, viviendas y locales; construcción de una piscina pública municipal; gestión forestal con acciones de pasturaje y biomasa; programa inclusivo para personas recién llegadas y con riesgo de exclusión social, y la construcción de un espacio cultural polivalente.El proyecto se centra en el centro histórico de la ciudad, un espacio de gran valor patrimonial, cultural y simbólico. La misión del Programa es recuperar, revitalizar y cohesionar el Centro Histórico como espacio vivo, habitable, inclusivo y sostenible, reforzando su papel comourbano, social y patrimonial de la ciudad. El objetivo es garantizar la preservación y puesta en valor del patrimonio histórico y arquitectónico, a la vez que se mejoran las condiciones de vida de la población residente y se promueve la convivencia entre personas de diferentes orígenes culturales y generaciones.El Programa impulsa la dinamización económica y cultural, fomentando la cohesión social, el envejecimiento activo y la igualdad de oportunidades, y adapta el barrio a los retos demográficos y ambientales derivados del cambio climático y de las nuevas exigencias de sostenibilidad urbana.El núcleo urbano de la villa presenta déficits en accesibilidad, espacios públicos degradados, envejecimiento de la población y pérdida progresiva de actividad económica y social. La falta de vivienda atractiva para jóvenes y la obsolescencia de los equipamientos municipales han favorecido el despoblamiento y la desconexión comunitaria. Elde Barris quiere revertir esta situación mediante la mejora de las calles y plazas, la creación de equipamientos polivalentes, el fomento de la transición ecológica y la promoción de la movilidad sostenible. También impulsa programas sociales que refuerzan la convivencia, la inclusión y el. El objetivo es transformarse en una villa cohesionada, activa y sostenible.El Pla de Barris de Solsona se implementa en el Casco Antiguo y su entorno inmediato exterior (plaça del Camp, el Passatge Guitart, el Pont de Solsona sobre el Riu Negre y la plaça de les Moreres) y responde a la clara necesidad de rehabilitación urbanística, habitabilidad, y mejora de la eficiencia energética y accesibilidad. El proyecto detecta la urgencia de movilizar los edificios, viviendas y locales en desuso para dar respuesta a la necesidad de vivienda asequible, impulsar el comercio local y de proximidad y la emprendeduría. Por otra parte, atenderá la necesidad de incrementar los espacios verdes, garantizar la accesibilidad del espacio público y la ampliación de los servicios y equipamientos sociocomunitarios para la cohesión social. La necesidad integral de regeneración del Casco Antiguo tiene en cuenta los principales retos de su población presente y futura: el envejecimiento, la emancipación, la vulnerabilidad y la diversidad.