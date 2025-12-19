Pinyana pide las mismas ventajas que el Urgell para modernizar

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Los regantes de Pinyana están a la espera de cómo se resuelve la financiación para modernizar del Canal d'Urgell, que reclama llevar gratis el agua a pie de finca y ayudas para su amueblamiento que incluyan a los agricultores no profesionales. “Queremos saber qué les propone la conselleria de Agricultura para pedir lo mismo”, señaló el vicepresidente de la comunidad, Andreu Melé, en la asamblea celebrada ayer. “Nosotros ya hemos transformado casi 1.300 ha de l’Horta y estamos inmersos en las obras del sector 3 para el que hemos aceptado un porcentaje 70%-30% a cargo de Generalitat y regantes, respectivamente, que se podría mejorar” a tenor de las ventajas que se den al Urgell. Melé indicó que el sector 3, que contempla 1.880 hectáreas de Corbins, Benavent, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Lleida y La Portella, debe estar acabado en junio. Pinyana pide la misma complicidad al Govern para modernizar 2.300 ha del sector 5 que prevé una inversión de 38 millones para actuar en 2.300 ha y la construcción del pantano de Canet, y lograr el riego por gravedad en 14.000 ha.

La asamblea aprobó su presupuesto, que supera el millón de euros y prevé inversiones para el revestimiento del canal principal. El gasto lo asumirá el canal para no implicar a los regantes. Quedó en suspenso la integración de a comunidad de regantes de la plana de Sant Ruf a la espera de la decisión que estos tomen.

Bellcaire cierra con otro ‘no’ la consulta sobre modernización

� Con la votación de la colectividad de Bellcaire, ayer concluyó la consulta en las 20 colectividades del Canal d'Urgell sobre la modernización. Participó el 34% del censo, con 667 votos en contra (74,2%) y 223 a favor (24,8%). Hoy la junta de gobierno de la comunidad general debe decidir si aplaza la asamblea de síndicos del domingo que debe emitir su voto sobre el proyecto. La Assemblea Pagesa ha criticado la posible suspensión de la votación y la compara con una “estafa democrática”, pide mantenerla y exige la dimisión de la junta rectora.