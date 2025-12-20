Autorizarà abilitar pisi sociaus en locaus comerciaus barradi
Liciten era modificacion urbanistica entà ampliar eth parc d’abitatge ena localitat
Er Ajuntament de Vielha e Mijaran plantege autorizar abitatge protegit en locaus comerciaus sense activitat e parcèles uedes entà otèls plaçadi dehòra des èishi comerciaus principaus dera localitat, atau coma en tet edificable non bastit en finques que ja an arribat ara densitat maxima permetuda. Entad aquerò, a trèt a concors era redaccion de cambis ena normativa urbanistica municipau entà hè’c possible. Se tracte d’un contracte de servicis d’arquitectura e urbanisme damb un pressupòst de 48.400 euros.
Eth baile deth consistòri, Juan Antonio Serrano (UA), a afirmat qu’eth contracte includís tanben era elaboracion d’ua analisi detalhada deth mercat der abitatge, des besonhs de lotjament protegit e der impacte des lotjaments toristics sus es prètzi actuaus que i a en cap-lòc deth territòri. Tanben s’elaborarà un estudi deth teishit comerciau entà identificar es zònes qu’an de mantier er usatge comerciau e demorar excludides deth cambi tà usatge residenciau. “Cercam un equilibri entre activitat economica e accès ar abitatge”, a explicat eth baile.
Eth màger responsable politic deth municipi a hijut qu’aguesti cambis afectaràn a quate solars reservadi entà bastir otèls en Vielha que pòrten mès de dus decennis sense edificar e a diuèrsi locaus comerciaus aluenhadi deth centre dera localitat.
“Er objectiu que cercam ei generar un nau parc d’abitatge de proteccion oficiau”, a dit eth baile, qu’a apuntat qu’era documentacion qu’elaborarà era enterpresa adjudicatària deth concors aurà de determinar “quini carrèrs e edificis se veiràn afectadi, guairi lotjaments se poiràn construir, e quini limits concrets auràn es pisi toristics”.
En çò que tanh ad aguesti darrèrs, eth baile Serrano a afirmat que se determinarà un limit maximau d’abitatges destinadi a lotjament toristic, quauquarren qu’ena practica significarà naues licéncies en determinades zònes. “Siguérem pionèrs en regular es lotjaments toristics e ara adaptaram era normativa municipau ara dera Generalitat”, a dit.
Aguestes mesures se propòsen dempús deth fòrt aument deth prètz des loguèrs entà usatge residenciau en Vielha e ena rèsta dera Val d’Aran.
Segontes es principaus portaus immobiliaris e estadistics, en 2025, Vielha se place entre es zònes mès cares dera val en loguèr per mètre quarrat (ath torn de 22 euros), mès non ei pas eth mès naut dera val, a on subergés sustot eth municipi de Naut Aran, en nuclèus com Baqueira, Salardú o Arties.