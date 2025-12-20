Herramientas para potenciar unas 90 empresas de la comarca

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ciclo de formaciones De la gestión al éxito: potencia tu negocio ha finalizado con una excelente acogida por parte del tejido empresarial de la Noguera, reuniendo a cerca de 90 empresas, profesionales y alumnado de FP en Administración y Gestión. Impulsado por el CEI Balaguer, el consell de la Noguera y el Consorci d’Acció Local, el programa ha ofrecido herramientas para mejorar la gestión y la promoción. Se han abordado temas como finanzas, publicidad, facturación y el uso de la inteligencia artificial