La Navidad, bajo las estrellas del Montsec

El Parc Astronòmic del Montsec da la bienvenida a la Navidad con la segunda edición del Nadal a l’Astronòmic, una propuesta que une astronomía, cultura y ocio para públicos de todas las edades. Hasta el próximo día 10 de enero, el centro ofrecerá una programación especial que combina experiencias inmersivas, talleres científicos, observaciones astronómicsa y actuaciones en directo.

El objetivo de esta iniciativa es acercar la ciencia y la magia del universo a familias y aficionados, aprovechando las excepcionales condiciones dle cielo del Montsec, considerado uno de los mejores lugares del mundo para la observación astronómica y reconocido por la Unesco como Reserva y destino turístico Starlight.

Una de las experiencias estrella de esta edición será La Màgia de Nadal, diseñada para niños de hasta 12 años. La actividad combina una proyección inmersiva en el planetario del Ull del Montsec con un taller interactivo sobre óptica y polarización de la luz donde los participantes podrán crear dibujos que cambian de color según el ángulo de observación. La sesión durará una hora y media. Para quienes prefieran las noches despejadas y el encanto del firmamento invernal, la propuesta Cel d’hivern, es una experiencia nocturna que incluye la proyección en directo en el planetario y una visita guiada al Parc de Telescopis. Los visitantes podrán observar planetas, estrellas y galaxias acompañados por expertos del recinto. Esta actividad de dos horas tiene un coste de 17 euros (15 la tarifa reducida). Otra propuesta destacada es L’Estel de Nadal, una sesión de planetario que aborda el misterio del astro que, según la tradición, guio a los Reyes Magos. El público podrá combinar la proyección con la observación nocturna, viviendo una experiencia que une historia, ciencia y astronomía por 17,50 euros.

Durante todo el periodo festivo, el público podrá visitar la exposición de fotografía astronómica y nocturna del artista David Rius y la Penya Fotogràfica de Badalona. El 3 de enero se inaugurará un mercado navideño con productores locales y la visita del Patge Reial, acompañado por el concierto del grupo Rabadàb, que reinterpretará villancicos con ritmos jamaicanos en dos sesiones (18 y 19H) a un precio de 20 euros. Las entradas ya están disponibles en la web del centro.