Luz verde a la modificación urbanística para el nuevo CAP de Oliana

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La comisión de Urbanismo del Alt Pirineu i Aran celebrada ayer en La Seu dio luz verde a la modificación urbanística del Plan de Ordenación Municipal que permitirá la cesión de los terrenos para que el departamento de Salud construya el nuevo CAP de la población.

Este era el último trámite que faltaba para que el ayuntamiento pudiera hacer efectiva la cesión gratuita de los terrenos que albergarán el centro de salud, que estará ubicado en un terreno situado al sur del edificio consistorial y junto al parque infantil, de 2.548 metros cuadrados de superficie, en la avenida Barcelona.

Oliana ya cuenta con un centro de salud, pero el objetivo del nuevo equipamiento es concentrar en un solo edificio las consultas, el servicio de rehabilitación, que ahora está en otro local, y el Sistema de Emergencias Médicas, situado actualmente en unos bajos junto a la travesía de la C-14.

La comisión de Urbanismo dio luz verde también a la consulta de evaluación ambiental del plan especial urbanístico de ordenación y mejora del camping de Oliana.

El alcalde, Ricard Pérez, explicó que la propiedad del equipamiento ha solicitado modificar el perímetro del recinto para adecuarlo a la ocupación real, ya que cuando lo inauguraron registraron una superficie de cinco hectáreas, pero el camping no las ha llegado a ocupar nunca y ahora realizan los trámites para regularizarlo.