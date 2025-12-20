Torrelameu instala placas solares para dar energía a varios edificios

La instalación de las placas acabará antes de fin de año. - A. TORRELAMEU

El ayuntamiento de Torrelameu ha instalado placas solares de autoconsumo en el tejado del colegio público para proveer de energía eléctrica varios equipamientos municipales como el ayuntamiento, el consultorio médico y la propia escuela.

El alcalde, Carles Comes, dijo que esta actuación se financia a través de una ayuda del Reto Demográfico de la Diputación de 44.000 euros y el resto con fondos propios. La actuación contempla una inversión de 68.000 euros. Añadió que el objetivo es reducir la factura eléctrica municipal en estos equipamientos.

La instalación de las placas de autoconsumo acabará antes de fin de año y se generarán unos 40Kw de energía. Comes aseguró que el proyecto también contempla la adquisición de unas baterías con acumuladores que permitirán también que se pueda conectar el alumbrado público a la instalación.

Con estos trabajos, el consistorio prevé reducir entre un 30 y un 40% el gasto eléctrico municipal de los equipamientos y del alumbrado de las calles de Torrelameu.