Destinará 1,4 millones a inversiones en 2026

El ayuntamiento de El Pont de Suert ha aprobado el presupuesto municipal para 2026, que ascienden a 4,4 millones de euros, destinando 1,4 millones (un 32%) a inversiones en proyectos urbanísticos y mejoras en infraestructuras y servicios básico.

La alcaldesa, Iolanda Farran, detalló las intervenciones más relevantes como la pavimentación y urbanización de la calle Camp de la Vila. Esta obra, dotada con una partida de 200.000 euros y subvencionada por el Servei Català de Trànsit, tiene como objetivo convertir la vía en una zona peatonal. Se restringirá el tráfico rodado, permitiendo el acceso a vehículos de emergencias y vecinos, mejorando así la seguridad vial del entorno.

Otro de los pilares del presupuesto es la mejora de la red de abastecimiento, que contará con una inversión de 259.000 euros, financiados por la Diputación. Los trabajos se centrarán en optimizar la captación de agua en los núcleos de Castilló de Tor y Sarroqueta, así como mejoras en los sistemas de cloración y bombeo. El consistorio apuesta por instalar controles digitales de consumo en El Pont de Suert, Llesp y Malpàs. En el ámbito de la eficiencia energética, se llevará a cabo la renovación del alumbrado público en el barrio de Aragón y la calle Salencar. La intervención contempla la sustitución de 220 luminarias por tecnologías led con sistema de control horario. Esta medida prevé reducir la factura eléctrica y se estima un ahorro anual de 30.000 €. Las inversiones también llegarán a los equipamientos públicos. Se reparará la cubierta del edificio del cine, incluida el Puosc. En el ámbito educativo se harán mejoras en el patio de la Escola Ribagorçana, con juegos infantiles y una rampa.