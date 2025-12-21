Estudian el uso de lana de xisqueta para retener agua y enriquecer los suelos

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fecoc (Federacó d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum) va a poner en marcha un estudio que tiene como objetivo “medir los beneficios de la retención de humedad, así como la aportacion de nutrientes en agricultura y jardinería” de la peluda de la lana (pols de llana) de la oveja xisqueta.

Así lo recoge el convenio suscrito por la Diputación de Lleida y la entidad para financiar las actuaciones de fomento, conservación y mejora de la raza xisqueta.

El Patronat de Promoció Econòmica de la diputación ha aumentado en 8.800 euros la aportación anual a la Fecoc para esa finalidad, que este año será de 23.100 euros frente a los 14.300 de los tres años anteriores. El incremento de la aportación es del 61%.

El convenio recoge, como principales actuaciones a desarrollar para “continuar el desarrollo del Programa de Mejora de la Raza Xisqueta”, el desarrollo de acciones de información dirigidas a los miembros de la asociación sobre las novedades del sector, celebrar el Concurso Nacional Morfológico de la Raza Xisqueta, organizar la XXIV Jornada Técnica sobre el Ovino y el Caprino y, por último, la realización de un estudio sobre “el uso de la pelusa de la lana”.