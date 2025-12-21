Exigen una marquesina digna en la parada del bus

Los vecinos de Barruera han alzado la voz contra la falta de marquesina en la principal parada de autobús del pueblo, donde usuarios y estudiantes esperan cada día totalmente expuesto al frío, la lluvia y la nieve. Padres y madres de los alumnos que van al instituto en El Pont. Denuncian que los jóvenes comienzan la jornada “calados y tiritando” sin un simple banco ni tejadillo donde refugiarse mientras llega el autobus.

Aunque ya en 2021, el grupo municipal de Junts, reclamó formalmente dotar de casetas todas las paradas de La Vall de Boí, la situación en Barruera sigue igual o peor, tras el cambio de ubicación de alguna parada sin añadir elementos de resguardo. Los vecinos consideran incomprensible que, pese a tratarse de una zona de montaña con inviernos largos y duros, no se haya ejecutado todavía una mejora que califican de “básica y de sentido común”. Tanto Junts, que formuló la petición al ayuntamiento, como las familias reclaman una invertención urgente al consistorio para instalar una marquesina con bancos y señalización clara. Defienden que garantizar un mínimo de confort y seguridad debe ser una prioridad inaplazable.