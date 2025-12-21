Mayench recupera la presidencia de la Federació de Caça

La presidencia de la Federació de Caça de Lleida volverá de forma temporal a manos de Ramon Mayench, más de un año y medio después de su inhabilitación del cargo. La Audiencia Provincial de Barcelona ha suspendido cautelarmente la inhabilitación que la Federació Catalana de Caça le impuso en 2024, mientras se resuelve el recurso presentado por el dirigente, cuyo juicio se prevé para mediados de 2026. Mayench fue apartado en 2024 acusado de utilizar de forma indebida elementos de la imagen corporativa de la entidad durante la campaña electoral. Su candidatura había ganado los comicios desbancando a la lista encabezada por Jaume Teixió, próxima a la federación catalana. La sanción, de dos años, lo apartó de la presidencia durante la mitad de su mandato. El auto judicial subraya que Mayench ya ha estado más de 18 meses fuera del cargo, apreciando un posible “perjuicio irreparable”. Ordena su restitución provisional, aunque impone al dirigente una caución de 2.500 euros como medida cautelar. Durante su inhabilitación, la presidencia fue asumida por Antonio Vilarrubla. Tras conocer la resolución, Mayench anunció que reestructurá la directiva y recuperará la atención presencial a los federados. Ha convocado una junta urgente el miércoles 24 para “restablecer la gestión y la confianza” en la federación leridana.