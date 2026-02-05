El 90% de los empleados de Renfe en Lleida piden ser trasladados cada año: “de los sitios donde se obtiene más destreza en poco tiempo”

Catalunya es un centro de formación de primer nivel para maquinistas e interventores de Renfe por culpa del elevado número de incidencias que registra, según los sindicatos. Sin embargo, la mayoría del personal que aprende el oficio en Lleida también pide el traslado al cabo de un año y aboca a Rodalies a contar con trabajadores con la experiencia justa.

La plantilla de maquinistas e interventores de Renfe en Lleida se renueva casi cada año en un 90%, principalmente porque estos profesionales recién titulados, en su mayoría procedentes de fuera de Catalunya, piden el traslado una vez han logrado adquirir la experiencia suficiente. Según explicaron ayer a SEGRE fuentes sindicales, el alto nivel de incidencias ferroviarias que hay en Catalunya la convierten en una plaza “muy poco atractiva para trabajar” a pesar de que “es de los sitios donde se obtiene más destreza en muy poco tiempo”.

“Es personal que nunca se acaba de asentar”, explica Alberto Puivecino, responsable de Movilidad e Infraestructuras de CCOO de Catalunya, y añade que estos profesionales “vienen a Catalunya para acceder a la oferta de empleo público” y en poco tiempo saben cómo gestionar “el transbordo de pasajes de un tren a otro o el retorceso de convoyes que no pueden continuar la marcha”. En el mismo sentido, Juan Bravo, secretario del Sector Nacional Ferroviario de la FeSMC-UGT de Catalunya, lamentó que estos trabajadores se marchen “cuando ya saben el oficio”, lo que supone que cada año se arranque de cero con los maquinistas e interventores recién titulados.

Ambos responsables sindicales indicaron, por otra parte, que ADIF cuenta actualmente con entre 50 y 55 trabajadores en Lleida, muy lejos de los 200 que tenía hace diez años. “Falta personal para hacer mantenimiento preventivo”, explicó Puivecino, mientras que Bravo lamentó que se hayan externalizado este tipo de trabajos, lo que conlleva una “pérdida de conocimiento del territorio y también una menor capacidad de reacción” ante incidencias. El gestor ferroviario, por su parte, confirmó que hay empresas externas que cumplen con estas tareas, lo que no implica una pérdida real de personal.

Aunque los usuarios seguían criticando lo problemas de Rodalies, el servicio recuperó pasajeros previos al caos ferroviario del que ya se cumplen dos semanas, mientras que los tramos en bus de la RL4 no alteraron horarios. Por otra parte, vecinos de Tàrrega denunciaron que las barreras del paso a nivel en el tramo urbano de la C-14 estuvieron bajadas ayer más de 40 minutos sobre las 12.00 horas, coincidiendo con el día que la ciudad celebra su mercado semanal, hecho que generó grandes retenciones.

Leves retrasos en Lleida por limitación de velocidad en dos puntos

La circulación de trenes en las líneas RL3 (Lleida-Cervera) y RL4 (Lleida-Terrassa) transcurrió ayer con casi total normalidad, registrando solo demoras de hasta 10 minutos. Según fuentes sindicales, los retrasos se debieron a trabajos de mantenimiento en de Castellnou de Seana, donde se están instalando mallas para asegurar un talud; y en un tramo de vía entre Tàrrega y Cervera, donde se está revisando el estado de la trinchera. En ambos casos, los trabajos obligaban a reducir la marcha a 50 kilómetros por hora.

“Es muy cansado tantos retrasos”

“Utilizo el tren cada día para ir a estudiar a Lleida. Es muy cansado que casi siempre circule con retraso, y por eso siempre llego tarde a clase. Llevo cogiéndolo desde hace cuatro años, y siempre es lo mismo. Lo cojo porque es la única opción, con el bus perdería más tiempo”.

“Funciona mal, llega tarde”

“Utilizo el tren cada día de Mollerussa a Tàrrega para ir a estudiar. Funciona muy mal, siempre llega tarde o ni siquiera pasa. A veces he estado horas en la estación esperando. Mi madre tiene que salir muchos días de su trabajo para venir a buscarme”.