Abren las compuertas de Sant Llorenç de Montgai y la Mitjana de Lleida y el caudal del Noguera Pallaresa y el Segre se multiplica

Las administraciones hidráulicas extreman la gestión de los embalses para evitar avenidas descontroladas en las próximas semanas

Las compuertas del río Segre en Lleida ciudad este miércoles por la mañana.

Las compuertas del río Segre en Lleida ciudad este miércoles por la mañana.

Helena Culleré
Helena CulleréCap de Comarques

Creado:

Actualizado:

Las lluvias obligan a los titulares de los embalses a hacer maniobras para dejar espacio a la entrada de más agua y, en Lleida, han comportado la apertura de las compuertas de los embalses de Sant Llorenç de Montgai y de la Mitjana, en el río Segre aguas arriba de Lleida. Estas operaciones han disparado el caudal del río, que se ha multiplicado por cuatro desde el domingo y ha pasado de 24 metros cúbicos por segundo el 1 de febrero a 84 metros cúbicos este miércoles por la mañana. Esta cifra supone cinco veces más de agua que la media del caudal del Segre a Lleida durante el pasado 2025.

Esta situación se produce cuando las cabeceras de los ríos están batiendo récords de acumulación de nieve, que cuando las temperaturas se eleven se deshará y se calcula que al menos el 50% irá a parar a ríos y afluentes. La precaución es máxima y las administraciones hidráulicas (Confederación Hidrográfica del Ebro, en Lleida, y Agència Catalana de l'Aigua en las cuencas internas de Catalunya) tienen que extremar la gestión de caudales para evitar avenidas descontroladas en las próximas semanas.

