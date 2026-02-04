Abren las compuertas de Sant Llorenç de Montgai y la Mitjana de Lleida y el caudal del Noguera Pallaresa y el Segre se multiplica

Las lluvias obligan a los titulares de los embalses a hacer maniobras para dejar espacio a la entrada de más agua y, en Lleida, han comportado la apertura de las compuertas de los embalses de Sant Llorenç de Montgai y de la Mitjana, en el río Segre aguas arriba de Lleida. Estas operaciones han disparado el caudal del río, que se ha multiplicado por cuatro desde el domingo y ha pasado de 24 metros cúbicos por segundo el 1 de febrero a 84 metros cúbicos este miércoles por la mañana. Esta cifra supone cinco veces más de agua que la media del caudal del Segre a Lleida durante el pasado 2025.

Esta situación se produce cuando las cabeceras de los ríos están batiendo récords de acumulación de nieve, que cuando las temperaturas se eleven se deshará y se calcula que al menos el 50% irá a parar a ríos y afluentes. La precaución es máxima y las administraciones hidráulicas (Confederación Hidrográfica del Ebro, en Lleida, y Agència Catalana de l'Aigua en las cuencas internas de Catalunya) tienen que extremar la gestión de caudales para evitar avenidas descontroladas en las próximas semanas.