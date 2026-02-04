Las obras del centro comercial Promenade Lleida en Torre Salses empezarán el 26 de febrero

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El promotor de Promenade Lleida, el gran parque comercial proyectado en Torre Salses, prevé empezar el 26 de febrero las obras de los edificios y espacios que albergarán tiendas, bares y restaurantes, un gran cine y un hipermercado en una parcela de más 50.000 metros entre La Bordeta y Els Mangraners. Así lo anunció ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, durante su encuentro anual con los medios de comunicación. Señaló que el promotor del centro invertirá 43 millones en la primera fase y otros nueve para desdoblar la avenida Víctor Torres, que dará acceso al complejo desde la LL-11.

Estos 9 millones para infraestructuras públicas se incorporarán al presupuesto municipal de 2026, que ayer quedó aprobado de forma automática porque la oposición no ha llegado a ningún acuerdo para presentar una moción de censura contra Larrosa. Los grupos disponían de un mes para hacerlo, desde que el alcalde perdió la cuestión de confianza a la que se sometió para poder aprobar las cuentas. “El pleno ha enviado un mensaje claro, que debe gobernar Fèlix Larrosa y el PSC porque no hay ninguna mayoría ni modelo alternativo, el nuestro es el mejor”, dijo.

El alcalde defendió que sin el nuevo presupuesto, de 278 millones, “no se podría poner en marcha en nuevo contrato de limpieza por Sant Jordi, renovar el servicio de teleasistencia para 6.000 usuarios, avanzar en la incorporación de 14 nuevos agentes de la Guardia Urbana o invertir 1,2 millones en el Camp d’Esports”. Tampoco se podría dar luz verde a las obras para que la canalización del río tenga más capacidad, con el objetivo de evitar la inundabilidad de Cappont. Añadió que en breve presentarán estas actuaciones, pactadas con el Gobierno central, y que el nuevo POUM permitirá desbloquear el plan de la estación.

En otro orden, Larrosa explicó que la comunidad islámica Ibn Hazm “ha retirado la petición” para construir una mezquita en el polígono del Camí dels Frares y, por tanto, “decae el expediente”. La asociación ya rechazó presentar oferta a la licitación de la concesión de la finca, que quedó desierta. El equipo de gobierno propuso entonces una adjudicación directa, a petición de los musulmanes, con un canon rebajado hasta los 50.000 euros por 50 años. Sin embargo, nunca llevó el expediente al pleno ante la falta apoyos entre el resto de grupos.

El alcalde valoró que “el gran reto del mandato” es garantizar una vivienda para los jóvenes y las familias. Detalló que actualmente hay 896 viviendas en construcción en la ciudad, de las cuales solo están protegidas 159, el 18%. Para equilibrarlo, la Paeria prevé tramitar próximamente 190 pisos asequibles nuevos en colaboración con el sector privado.

Nuevo comisionado de alcaldía de espacio público y cuerpo de inspectores

El alcalde, Fèlix Larrosa, anunció ayer la creación de un comisionado de alcaldía que se encargará de velar por el buen funcionamiento de los espacios públicos de la ciudad, en coordinación con todos los servicios y empresas concesionarias. Será Jordi Domingo, hasta ahora jefe de servicio de Servicios Urbanos. Este nuevo comisionado tendrá al servicio un cuerpo de inspección con capacidad sancionadora, según explicó el alcalde. En materia de civismo y seguridad, Larrosa constató que “bajan los hechos delictivos y sube la eficiencia policial”, pero “se tiene que percibir” por parte de la ciudadanía, admitió. En este sentido, anunció que pronto se adjudicará el nuevo sistema con inteligencia artificial para la Guardia Urbana que permitirá la “detección automática de situaciones de riesgo, intrusiones, aglomeraciones, conductas anómalas o armas”, detalló. Asimismo, 2026 deberá acabar con 260 agentes activos de la Policía Local, añadió.El alcalde confirmó su intención de llevar la votación del POUM al pleno de marzo, en el que también se prevé someter a aprobación inicial la ampliación de 450.000 m2 del polígono El Segre, indicó. Asimismo, este mes se reunirá el patronato de Fira de Lleida para aprobar el concurso de arquitectura del nuevo recinto ferial en la antigua Hípica, y “se está a punto de licitar” el proyecto para dar nuevos usos al apeadero de buses de la calle Saracíbar. Larrosa también dijo que el Palau de Vidre “se acabará de forma inmedita”. Destacó que el gobierno cuenta con 120 proyectos en marcha, pero admitió que algunos no pueden hacerse sin apoyo de la oposición.

Críticas de la oposición, que pide autocrítica al alcalde

El jefe de la oposición y portavoz del PP, Xavier Palau, criticó que Larrosa hizo “muchos anuncios”, pero “no aborda los problemas de la degradación de los barrios, la seguridad, la etnificación y la guetización, mientras sigue adelante con su modelo de inclusión hasta que las urnas sentencien a un gobierno acabado y agotado”. La portavoz de ERC, Jordina Freixanet, lamentó “el alcalde será responsable de la muerte del Eix Comercial” y valoró que Larrosa “dejó un POUM encallado y sin pactar con nadie en 2019, y lo volverá a hacer ocho años después”, por lo que instó a desecharlo y empezarlo de nuevo. Su homóloga de Junts, Violant Cervera, consideró que el alcalde “se olvida del día a día” y de las necesidades de las personas vulnerables, así como de l’Horta, del Plan de la Estación o del calendario de Torreblanca. “Queremos un comercio de proximidad fuerte”, afirmó. Mientras, la edil del Comú, Laura Bergés, lamentó que Larrosa “se ha limitado a reiterar proyectos sin ninguna autocrítica ni reflexión real”.