Rescatan a un excursionista tras sufrir una lesión en Sort

Los Bomberos rescataron ayer a un excursionista accidentado en el Coll de Muntanyó, en Sort. El aviso se recibió a las 13.20 horas a través del 112. Un grupo de seis personas estaba haciendo una ruta cuando uno de ellos sufrió un accidente y se lesionó en un tobillo, por lo que no podía continuar con la marcha. Hasta el lugar se activó un helicóptero con efectivos de los GRAE y el médico del SEM. Una vez localizados, pese a las dificultades de visibilidad en una zona con abundante nieve acumulada, los efectivos pudieron extraer al afectado del lugar con el helicóptero de rescate. El pasado miércoles, los Bomberos rescataron a un escalador que había sufrido una caída de unos 10 metros en una vía de Vilanova de Meià. Junto con el SEM, el afectado fue estabilizado en el lugar y evacuado en helicóptero.