El presupuesto más elevado de la historia

El ayuntamiento de Vilagrasa ha aprobado el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 2.004.647,54 euros. Se trata del presupuesto más elevado en la historia del municipio, impulsado por una importante planificación de inversiones que representan casi la mitad del total: 938.274,69 euros.

Uno de los principales proyectos es la reforma integral del local social, con una inversión de 315.500 euros que será financiada mediante el PUOSC. El alcalde, Josep Maria Mor, explicó que la actuación contempla la retirada de las antiguas gradas, la construcción de un baño adaptado, la habilitación de un nuevo espacio de bar, y la instalación de cortinas separadoras que permitirán dividir la sala principal en dos espacios polivalentes según las necesidades de cada actividad. Además, se prevé renovar la cubierta sustituyendo la uralita actual por una estructura tipo sándwich. También se instalarán placas solares de autoconsumo.

Otra actuación destacada será la creación del Jardí de l’Ametlla y del Centre d’Interpretació del Reg, que cuenta con un presupuesto de 234.094 euros, de los cuales la Diputación de Lleida aportará 184.349 euros. El espacio incluirá un jardín del almendro con cinco variedades representativas de la zona, entre ellas la llargueta, la marcona y la belona, con el objetivo de preservar y divulgar las especies locales. El centro de interpretación mostrará los diferentes sistemas de riego utilizados en la agricultura, como el riego a manta, aspersión, goteo y cinta, ofreciendo así una visión pedagógica de la evolución del regadío. Según el alcalde, este proyecto, que también se instalará en la nueva zona de equipamientos, permitirá dotar a Vilagrasa de un nuevo atractivo turístico y educativo vinculado a su identidad agrícola.

El presupuesto de 2026 también contempla la reforma del parque deportivo y de ocio, con una inversión de 150.000 euros. El proyecto incluye la instalación de una pista de pump track así como la creación de una pista de pádel. Ambas actuaciones contarán igualmente con financiación del PUOSC. En cuanto a infraestructuras viarias, se ejecutará la pavimentación del camino de Preixana a lo largo de unos dos kilómetros de recorrido. Esta obra supondrá una inversión de 111.119 euros, de los cuales la Generalitat de Catalunya aportará 100.000 euros.