La nieve cubre de blanco pueblos y cotas bajas del Pirineo

La nevada que empezó a caer el domingo por la noche a diferentes puntos del Pirineo ha cubierto de blanco pueblos y cotas bajas dejando una estampa completamente navideña en las puertas de las fiestas. La cota ha ido disminuyendo según la zona, pero se ha situado en determinados momentos en torno a los 900 metros, de manera que ha nevado en lugares como Puigcerdà, Sort, Bellver de Cerdanya, Esterri d'Àneu o Isil, entre otros.

La precipitación ha provoca problemas a las vías de acceso en el Pirineo con obligatoriedad de llevar cadenas o restricción del paso de camiones en carreteras como la C-16 en el Túnel del Cadí, la N-230 entre Vilaller y Vielha, la C-13 hasta Llavorsí y la C-1462 y la C-563 en el Alt Urgell.

