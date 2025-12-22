La nieve complica la circulación en una docena de carreteras de Pirineo y Prepirineo leridanos
Es obligatorio el uso de equipamientos especiales en vías del Pallars, la Val d'Aran, el Alt Urgell, la Alta Ribagorça y el Solsonès
La nieve hace obligatoria la circulación con cadenas o neumáticos de invierno en una decena de carreteras catalanas, según consta en el portal del Servicio Catalán de Tráfico (SCT). Se trata de vías situadas en el Pallars, la Val d'Aran, el Alt Urgell, ela Alta Ribagorça y el Solsonès. Entre ellas, la C-142b en el acceso al Pla de Beret; la C-28 en el Port de la Bonaigua; la C-462 entre la Coma i la Pedra y Alàs i Cerc; la C-563 en Josa i Tuixén; la L-500 y la L-501 en la Vall de Boí, l'L-504 de Tírvia en Lladorre; la L-510 entre Tírvia y Alins; y la N-141 en Bossòst. También se tienen que llevar en la N-260 en Ribera d'Urgellet y en la misma vía en Sarroca de Bellera.