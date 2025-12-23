Cortadas las líneas de Rodalies entre Les Borges Blanques y la Plana-Picamoixons por un robo de cable
Se ha establecido servicio alternativo con autobús desde Lleida
Las líneas R13 y R14 de Rodalies están cortadas entre les Borges Blanques y la Plana-Picamoixons este martes desde las 6.10 horas.
El motivo de la incidencia se debe a un robo de cable, según Adif.
Se ha establecido servicio alternativo con autobús desde Lleida, pero los viajeros que tenian que salir con el tren de las 08.08 horas ya acumulaban más de una hora de retraso. La incidencia afecta a los trenes que circulan entre Lleida y Sant Vicenç de Calders.