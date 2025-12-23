SEGRE
Cortadas las líneas de Rodalies entre Les Borges Blanques y la Plana-Picamoixons por un robo de cable

Se ha establecido servicio alternativo con autobús desde Lleida

Viatgers que havien de sortir de Lleida amb el tren de les 08.08 hores esperaven un autobús a l'estació amb més d'una hora de retard.

Las líneas R13 y R14 de Rodalies están cortadas entre les Borges Blanques y la Plana-Picamoixons este martes desde las 6.10 horas.

El motivo de la incidencia se debe a un robo de cable, según Adif.

Se ha establecido servicio alternativo con autobús desde Lleida, pero los viajeros que tenian que salir con el tren de las 08.08 horas ya acumulaban más de una hora de retraso. La incidencia afecta a los trenes que circulan entre Lleida y Sant Vicenç de Calders.

