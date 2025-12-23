El aeropuerto de La Seu tendrá nueva plataforma

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El aeropuerto de Andorra-La Seu ampliará la plataforma de estacionamiento de aviones. Asfaltará una nueva zona que estará situada en la parte norte de la infraestructura y que será de uso exclusivo para la aviación privada. Lo han explicado fuentes de Aeroports de Catalunya, que han añadido que servirá como zona de estacionamiento para 6 de los 9 nuevos hangares que construirán.

El proyecto de ampliación del aeropuerto se desarrollará el próximo año. En total serán 3 hangares de grandes dimensiones (1.200 metros cuadrados) y que tendrán acceso desde la plataforma actual. Los otros 6 serán de dimensiones medianas (unos 600 metros cuadrados), para empresas y particulares, estarán ubicados en el lateral y el acceso será a través de la nueva plataforma que pavimentarán. Para realizar la ampliación no será necesaria la compra de más terrenos. Se ejecutará en la zona norte del recinto. También se levantará un edificio de oficinas de 600 metros, un vertipuerto para drones y una nueva zona de estacionamiento para vehículos.

El aeropuerto dispone de 15 hangares construidos que están utilizados por empresas de aviación corporativa como Aviation Group, a parte de empresas de venta de aeronaves, como Pipistrel, y de servicios de reparación o de trabajos aéreos como Helitrans Pyrinees. Asimismo, también hay 3 parcelas ya adjudicadas a privados que prevén construir hangares.