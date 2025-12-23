La primera planta híbrida de Lleida costará 5 millones de euros

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El Estado ha sacado a información pública la autorización y la declaración de impacto ambiental para la construcción de la primera central híbrida de Lleida, que combinará energía eólica y solar, aprovechando los molinos del parque Sant Antoni de La Granadella. Costará más de 5 millones de euros.

La construcción de la planta y de la línea de evacuación soterrada afecta a más de cuarenta fincas, aunque fuentes del grupo promotor Engie indicaron que ya tienen los permisos de afectados por las placas solares y que prevén obtener los de los propietarios de fincas por donde pasará la línea de evacuación soterrada.

El proyecto contempla el aprovechamiento agrícola combinado con la generación de energía eléctrica, es decir, sería una planta agrovoltaica, ya que se trabajará por la integración en el espacio existente, respetando la mayor parte de los muros de piedra seca existentes. La planta solar estará compuesta de 17.400 módulos de 660Wp de potencia unitaria, resultante de una potencia pic total de la planta fotovoltaica de 11,48 MWp.

La potencia de inversores de la planta es de 10,2 MW y, por tanto, la potencia instalada también es de 10,2 MW. La superficie ocupada por la planta fotovoltaica será de 26,8 hectáreas. Los veinte molinos de viento de Sant Antoni se construyeron en dos etapas en 2010 y 2012 y suman una potencia de 50 megavatios (MW). Este es el límite a partir del cual la competencia para autorizarlo pasa de la Generalitat al Estado.

El proyecto ha salido a información pública y aún ha de pasar por un proceso administrativo que puede tardar años. “Creemos que no será precisa ninguna expropiación porque los principales terrenos afectados que corresponden a las placas están todos contratados y los de la línea soterrada se podrán contratar, remarcaron”.