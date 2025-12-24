‘Fem un Mos’: desayunos de tenedor

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Pla d’Urgell quiere convertir su mesa en reclamo turístico. El consell comarcal ha presentado en el restaurante Petit Xiroi de Vila-sana el itinerario gastronómico Fem un Mos?, una ruta que nace dentro del plan de turismo. El objetivo es dar a conocer la “autenticidad” de la zona y su identidad ligada al agua del Canal d’Urgell, un vínculo que se traduce, entre otras cosas, en la tradición de los desayunos de tenedor y en la artesanía alimentaria que se impulsa bajo la marca Delicadeses del Pla.

La ruta pretende reforzar y visibilizar una gastronomía “tranquila”, pensada para sentarse sin prisa, compartir mesa y disfrutar de platos de cuchara y de producto, sin que falte el uso del tradicional porrón. La campaña empezará ahora, coincidiendo con las fiestas de Navidad, con la idea de aprovechar las reuniones familiares y el boca a boca. No tiene fecha de finalización: se plantea como una iniciativa que irá evolucionando con el tiempo y que establecerá unos criterios mínimos de calidad y requisitos para formar parte de la categoría, además de mantener la puerta abierta a nuevos restauradores y proyectos que quieran sumarse. El itinerario incluye una veintena de bares y restaurantes del Pla d’Urgell. Entre los establecimientos participantes figuran El Poli (El Palau d’Anglesola), el Parador (Bell-lloc d’Urgell), el Bressol (Miralcamp), La Noguera y la Bota de l’Avi (Mollerussa), l’Amoca (Linyola) o Can Josep’s (Fondarella), entre otros. En este último trabaja Claudi Ruiz, que defendió el valor de dar a conocer negocios y recetas que, a su juicio, se están perdiendo. En su caso, explicó que apuestan por la cocina tradicional catalana y por una oferta pensada tanto para desayunos como para comidas de lunes a sábado. Entre los platos más solicitados citó la esqueixada de bacalao y los callos para el desayuno. Más allá del menú, reivindicó el trato humano y el contacto con el cliente frente a un modelo de consumo rápido: “Que el cliente se sienta como en casa”, resumió, como una parte esencial de la experiencia.

Aprobado el presupuesto de 2026 de 16 millones, un 5% más

El consell ha aprobado el presupuesto de 2026, que asciende a 16,1 millones de euros euros, un 5,52% más que el del año en curso, con la gestión medioambiental, la atención social y la educación como principales partidas, además de dotaciones para desarrollo local y empleo. En este ámbito, dio luz verde a una nueva agrupación con ayuntamientos para contratar durante un año a personas en paro, de modo que el próximo año gestionará tres programas subvencionados por el SOC que permitirán emplear a 32 personas en situación de paro. El pleno también aprobó las bases del 28 premio de poesía Maria Mercè Marçal e incorporó al nuevo conseller comarcal de ERC-AM, Raül Farré (Linyola), en sustitución de Eva Niubó (Castellnou).