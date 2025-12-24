La investigación por la mega plantación de marihuana en un bosque de Tremp deja once nuevos detenidos

Publicado por redacción / acn Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 11 personas en una operación contra un entramado dedicado al cultivo y tráfico de marihuana en el Alt Camp, la Conca de Barberà y el Alt Penedès. Se trata de la segunda fase de una investigación policial que se inició a finales de 2024, cuando los agentes detuvieron a tres personas por una macroplantación de marihuana en una zona boscosa del municipio de Tremp, en el Pallars Jussà, donde decomisaron unas 4.500 plantas.

Con las nuevas detenciones y registros se han desmantelado una plantación interior de marihuana y se han intervenido dinero en metálico, armas blancas y una defensa eléctrica. También se han requisado más de 9 kilos de marihuana, 2,5 de hachís y más de 100 gramos de cocaína.

El 17 de diciembre los agentes detuvieron a 11 personas, de entre 25 y 47 años, en las seis entradas y registros que hicieron en las localidades de Valls, Querol y el Pla de Santa Maria (Alt Camp), Barberà de la Conca (Conca de Barberà) y Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Más de 100 efectivos, entre investigadores y dotaciones de ARRO y BRIMO, se activaron para entrar en seis domicilios, donde localizaron y detuvieron debe hombres y una mujer. En el interior de las viviendas, los investigadores intervinieron más de 10.000 euros en metálico, dos pistolas de aire comprimido, navajas, puños americanos, una defensa eléctrica, balizas e inhibidores de frecuencia.

También localizaron y desmantelaron una plantación de unas 2.300 plantas repartidas en dos pisos dentro del mismo inmueble. La defraudación eléctrica para mantener el cultivo, junto con la de otra vivienda donde se localizaron los restos de otra plantación inactiva, ascendía además de 40.000 euros, según los Mossos.

Aparte de las plantas, también se decomisaron más de 9 kilos de marihuana, 2,5 de hachís y más de 100 gramos de cocaína. Una cantidad de droga que, según mesa de Precios y Purezas del Mercado Ilícito emitida por la Oficina Nacional Central de Estupefacientes, tiene un valor de venta al detalle en el mercado ilícito superior a los 80.000 euros.

En total, los detenidos acumulaban más de 40 antecedentes. Todos ellos pasaron a disposición judicial y se les atribuyen delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.

Segunda fase de la investigación

Estas detenciones culminan la segunda fase de una investigación que se inició a finales de 2024 cuando la policía localizó un espacio deforestado con “signos evidentes” de haberse utilizado como plantación de marihuana al aire libre, en el término municipal de Tremp. En la primera fase de la investigación, ya fueron detenidos tres hombres encargados de cultivar y controlar la plantación exterior.

El análisis de la información y del material intervenido en aquella fase inicial permitió a los investigadores constatar que el grupo criminal estaba formado por un número superior de personas y que “algunos de los miembros pendientes de detener formaban el aparato logístico y directivo del grupo”.