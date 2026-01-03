Arrestado por causar un accidente ebrio y sin luces en Bellmunt

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado martes en Lleida a un hombre de 32 años acusado de causar un accidente de tráfico con varios heridos graves el pasado 20 de diciembre en la carretera C-53 em Bellmunt d'Urgell. Circulaba en estado ebrio y de manera temararia. Los Mossos le imputan de cuatro delitos de lesiones por imprudencia grave, conducción temeraria y bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.

El accidente se produjo alrededor de las 19.15 horas del 20 de diciembre. Un testigo llamó al teléfono 112 para alertar de que un conductor circulaba temerariamente por la carretera C-53 que va de Balaguer a Tàrrega. Según la información facilitada a la policía, el turismo iba con las luces apagadas —ya era de noche- y de forma errática, invadiendo el sentido contrario y zigzagueando, poniendo en grave peligro la seguridad de los usuarios de la vía. Minutos más tarde, otra llamada comunicó que se había producido un accidente de tráfico en esta carretera en Bellmunt d’Urgell, con tres vehículos implicados. Hubo cinco personas heridas. Inmediatamente, se dirigieron al lugar patrullas de los Mossos d’Esquadra, ambulancias del SEM y dotaciones de los Bomberos. Hubo cuatro heridos graves y uno leve que fueron evacuados en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La investigación llevada a cabo por los agentes del Área Regional de Tráfico de la Región Policial de Ponent determinó que el accidente lo provocó el vehículo que circulaba erráticamente por la C-53 y su conductor, al que hicieron la prueba de alcoholemia en el hospital, arrojó una tasa positiva.

El martes, después de que el conductor infractor recibiera el alta hospitalaria, la policía lo detuvo acusado de cuatro delitos de lesiones por imprudencia grave, conducción temeraria y conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. El detenido pasó a disposición judicial el miércoles ante el juzgado de Balaguer.