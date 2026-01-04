Proyectan una ruta turística en los dominios de Arnau Mir de Tost, el guerrero pallarés

El Castell de Mur se alza en la zona de transición entre el Pirineo y el llano de Lleida.

Arnau Mir de Tost y su esposa Arsenda de Àger son “dos figuras enormemente sugestivas desde un punto de vista literario, con biografías llenas de intensidad que permiten plantear temas como la relación entre la violencia y el poder, la fuerza y el derecho o el mito y la historia”, explica el escritor Vicenç Villatoro, que en unas semanas prevé instalarse en lo que hace casi mil años fueron los dominios de este señor de la guerra pirenaico para escribir un libro sobre ellos.

El libro es una pieza del proyecto de promoción turística de la zona en torno a esas figuras históricas en el que están trabajando los ayuntamientos de Castell de Mur, Tremp, Isona y Àger, los consells comarcals del Pallars y la Noguera, la Fundació Arnau Mir de Tost y el Geoparque Orígens. Se suma al potencial de los castillos, abadías y monasterios vinculados al guerrero pallarés, quien abrió la expansión de los condados pirenaicos, tanto catalanes como aragoneses, hacia el sur a costa del decadente califato cordobés.

La Colegiata de Sant Pere de Àger pasó a depender directamente de Roma con Arnau Mir de Tost

El proyecto, al que quieren sumar a la diputación de Lleida y la Generalitat, pretende crear “un producto histórico-cultural transversal” que genere un relato de aquella tierra de frontera medieval con el objetivo de sumarlo, para atraer visitantes, a las potencialidades actuales del Pallars y la Noguera en torno a la naturaleza, el patrimonio, la gastronomía y el vino, señalan los promotores.

“Hacen falta más iniciativas culturales, y Arnau Mir es una figura clave de la historia del Pirineo y de Catalunya que debe ser reconocida”, señala Miquel López Berga, alcalde de Castell de Mur. “Ponemos el conjunto monumental del castillo y la colegiata a disposicion de la iniciativa”, añade.

“La intención es trabajar para hacer un proyecto grande, y los ayuntamientos estamos de acuerdo en empujar para sacarlo adelante. La idea es darle forma cuando antes”, anota Mireia Burgués, alcaldesa de Àger. “Se está impulsando. Es una figura clave en muchos lugares de la zona”, apunta Silvia Romero, alcaldesa de Tremp.

Arnau Mir, que dominó medio centenar de castillos en la zona e impulsó varias abadías y monasterios, fue el jefe militar de varios condes del Pallars. Participó en la cruzada de Barbastro y en la asamblea de los Usatges de Barcelona, y fue pionero del vasallaje al Papa (le entregó la Colegiata de Áger), uno de los puntales de la expansión catalana por el Mediterráneo.