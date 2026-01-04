Rescatan a un senderista herido en Aigüestortes

Una imagen de archivo de un sendero de la ruta Carros de Fuego búsqueda de la toma|presa de Cavallers, en Aigüestortes.L. Serrano

Los Bombers de la Generalitat rescataron ayer a un montañero herido en el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a Espot. A las 13.15 horas fueron alertados de uno senderista lesionado cuando hacía una ruta cerca de Sant Maurici. Inicialmente fue socorrido por un bombero que estaba fuera de servicio. Los Bombers accedieron a la zona con un todoterreno y llevaron al herido hasta la zona de taxis, donde lo esperaba una ambulancia. Por lo visto, sufrió una fractura de tobillo.

El viernes rescataron a tres excursionistas en Besiberri, en Vilaller.