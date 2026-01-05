El turismo de Lleida prevé cerrar la Navidad superando los 60 millones de euros de 2025

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El sector turístico de Lleida espera superar el balance de resultados de la campaña navideña del pasado 2025, que se elevó a 60 millones de euros de volumen de negocio, de los que 45 se generaron en el entorno de las pistas de esquí del Pirineo por la venta de forfaits, la restauración y otros servicios. Los otros 14,5 millones son el impacto económico en el resto de las comarcas leridanas tanto en el llano como en zonas sin esquí. En las Navidades pasadas se vendieron 210.000 forfaits en los complejos invernales y se contabilizaron 80.000 turistas y 255.000 pernoctaciones. Según el director del Patronato de Turismo de la Diputación, Juli Alegre, una de las principales causas que hace prever mejores resultados es que los complejos de esquí de fondo han estado trabajando al 100% estos días, algo que no ha sucedido en los dos últimos años (ver desglose). En Tavascan, en cambio, es el alpino el que no ha abierto.

Las previsiones de ocupación se han cumplido y del 29 de diciembre al 1 de enero muchos establecimientos colgaron el cartel de completo, sobre todo los próximos a las pistas en las comarcas de montaña. La hostelería llegó a registrar un 80% los días previos a Fin de Año y los balances son también positivos en lo referido a casas de payés y bungalows, también llenos para recibir el 2026, según Alegre. “A la espera de contabilizar todos los datos pasado el día de Reyes, la previsión es más que buena porque todos los sectores han trabajado a tope”. Además, al periodo vacacional navideño hay que sumar que muchos pudieron hacer puente el viernes 2 y también podrán hacerlo hoy lunes 5. Sin embargo, la festividad de Reyes es una fecha familiar y muchas personas deciden volver a sus puntos de origen para ver las cabalgatas. “No obstante, la ocupación media ha sido de un 60% durante este fin de semana en el Pirineo”, indicó. Alegre quiso destacar que también se ha notado un avance en las fechas de partida tras el anuncio de la llegada de mal tiempo y la alerta por la borrasca Francis con la recomendación de precaución en la carretera. Remarcó que “los esquiadores son personas experimentadas acostumbradas al mal tiempo”.

Las estaciones de esquí de fondo que integran la marca Tot Nòrdic (Aransa, Guils, Lles, Virós Vallferrera, Sant Joan de l'Erm, Tuixent-La Vansa y Tavascan) en las comarcas de la Cerdanya, el Alt Urgell y el Sobirà han tenido unas Navidades completas en las que todo ha funcionado al 100%, pero sin masificarse, según explicó su portavoz, Imma Obiols. Las precipitaciones que el pasado mes se centralizaron en esta zona del Pirineo han hecho que todos los complejos puedan abrir sus circuitos en la totalidad de los kilómetros marcados. Además, también han estado abiertos refugios, restaurantes, casas rurales próximas, que han estado ocupadas al cien por cien, y todos los clubes de esquí especializados en esta modalidad han estado abiertos y trabajando, remarcó Oblios.

“Las estaciones de esquí de fondo necesitamos de la nieve que cae del cielo porque no tenemos cañones de innivación artificial. En este sentido, las últimas nevadas nos han permitido acumular espesores importantes” que superan los 10 centímetros en las áreas con menos nieve. Obiols también hizo referencia a que las dos últimas campañas, la de 2024-2025 y, sobre todo la de 2023-2024, no han fueron buenas. “En concreto, en la de hace dos años tuvimos que prolongar el forfait de temporada porque no nevó y las estaciones estuvieron cerradas y en la pasada se abrió parcialmente”, puntualizó.