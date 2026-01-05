Habilitan el local social como refugio climático con 260.000 euros

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Els Omells de na Gaia ha llevado a cabo una renovación completa del local social con el objetivo de adaptarlo como refugio climático, especialmente pensado para los meses de verano, cuando las altas temperaturas afectan con más intensidad. El espacio permitirá que los vecinos dispongan de un lugar climatizado donde poder refrescarse y descansar durante los episodios de calor extremo.

El proyecto, que ha supuesto una inversión total de 260.000 euros, ha sido financiado mediante una subvención del antiguo departamento de Acción Climática de la Generalitat de Catalunya. El alcalde, Delfí Escoté, explicó que “las obras, finalizadas el pasado mes de junio, han incluido la reforma integral del interior del edificio, la instalación de un sistema completo de climatización y la sustitución de toda la cubierta, mejorando la eficiencia energética y el confort del espacio”.

El local social permanece abierto los fines de semana durante el invierno y todos los días en verano.