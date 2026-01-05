Las residencias principales crecen un 30% en 20 años en el Pirineo y las segundas, un 96%

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

El parque de viviendas ha crecido más de un 40% en el Pirineo en el primer cuarto de siglo, situando este ámbito territorial como el primero de Catalunya con el porcentaje de incremento más elevado. Pero más de la mitad de las 72.955 viviendas que había en 2021, un 57,23%, correspondían a segundas residencias, según datos del Idescat. Una cifra que contrasta con la de dos décadas antes, cuando el porcentaje era del 41,06%. Por comarcas, el peso de las segundas residencias supone un 64,35% en la Val d'Aran, un 63,26% en la Cerdanya, un 62,22% en el Pallars Sobirà, un 60,59% en l'Alta Ribagorça, un 52,77% en el Pallars Jussà y un 42,32% en el Alt Urgell.

Las jornadas de Esterri d’Àneu para la Excelencia ya revelaron en 2024 que solo un 43% de las viviendas del Pirineo son primeras residencias. De hecho, la cifra de viviendas no principales se ha casi duplicado en 20 años en el Pirineo, pasando de las 21.309 de 2001 a las 41.753 al 2021 (un 96% más). Pero las de uso habitual han crecido solo cerca de un 30%, de 24.014 a 31.202 pese al grave problema habitacional de las comarcas de montaña. Los municipios donde el peso de las segundas residencias se mantiene como el más elevado son Naut Aran, donde el 83,38% (3.969) son viviendas no principales; Alt Àneu, con un 76,39%; y La Vall de Boí, con un 74,76%. Las tres localidades están cerca de las pistas de esquí. La dificultad de acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones en general, y en el Pirineo, además del encarecimiento del alquiler, hay un problema de falta de oferta de pisos. Por ello, responsables municipales ven necesario ampliar el parque de viviendas para mantener la población y dinamizar el territorio. Otras propuestas exigen fomentar la rehabilitación y activar edificios en desuso.

Por municipios

En Lleida, son decenas los municipios con más del 50% de viviendas que son de segunda residencia. También en el llano y Prepirineo. Destacan casos como el de Ciutadilla, con un 70% o la Coma i la Pedra (85%).

Josa i Tuixén, sin viviendas nuevas en 25 años

En Josa i Tuixén, un municipio de poco más de un centenar de habitantes donde no se ha hecho ninguna nueva construcción en este primer cuarto de siglo, hay demanda por parte de varias familias que se quieren instalar en el pueblo. La situación se arrastra desde hace años: en 2020 había 80 solicitantes. La alcaldesa, Marta Poch, asegura que “las zonas que hay para desarrollar son inviables” y detalla que a pesar de que hay promotores que están interesados en construir viviendas cerca del núcleo antiguo no lo hacen por los elevados costes. “Continuamos una vez más sentenciados a que nuestro pueblo no pueda crecer en vivienda”, concluye Poch. La alcaldesa pide que se ponga en marcha la iniciativa de tener un Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) adaptado a la realidad del ámbito rural. En su caso, la normativa vigente es del 2013 y ha quedado “completamente desfasada con las necesidades actuales”. Además, afirma que elaborar otro POUM les supone un gasto de 100.000 euros durante 4 o 5 años, hecho que para un ayuntamiento pequeño como este es “inviable”.