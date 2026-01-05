Más de 40 entradas y 33 adopciones en 2025

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Protectora d’Animals de Tàrrega cerró el año 2025 con un balance de 43 entradas y 33 adopciones. La entidad también registró siete retornos a sus familias, una decena de adopciones externas (sin ingreso a las instalaciones) y cuatro bajas de perros ancianos.

Mireia Segarra, portavoz y voluntaria de las instalaciones, reconoció que el pasado 2025 fue un año “más tranquilo” que los anteriores, en los que superaban el centenar de entradas y entre 80 y 90 adopciones. A pesar de ello, aseguró que “algunas entradas fueron complejas, con problemas conductuales que dificultan la adaptación o médicos que requieren costosas operaciones quirúrgicas”.

Ahora acogen a 61 perros, gestionados por cuatro voluntarias y un equipo de refuerzo de unas cinco personas para tareas veterinarias, paseos y acompañamientos. Cabe destacar que casi la mitad de los animales son perros sénior.

Segarra agradeció el apoyo ciudadano, tanto económico como material: “Cuando hacemos un llamamiento, siempre responden, ya sea con dinero para costear las operaciones o con donaciones de comida o mantas”. La Protectora afronta el 2026 con el objetivo de continuar haciendo divulgación sobre sus animales para que el mayor número posible de perros acaben siendo adoptados o acogidos de forma indefinida. También seguirá haciendo pedagogía sobre la importancia de la esterilización y la tenencia y el cuidado responsable de las mascotas. En este sentido, Segarra insistió en que “adoptar es mejor que comprar”, “la esterilización es la clave para resolver el problema” y recordó que “la ley de bienestar animal veta la cría en casa”. Su sueño utópico es que “no tengamos que existir”.